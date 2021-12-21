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Обвиняемого в мошенничестве экстрадировали из Кабо-Верде в Россию

Иван Юминов

Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве экстрадировали из Кабо-Верде в Россию
Фото: mvdmedia.ru

МВД совместно с Интерполом и ФСИН экстрадировали из Кабо-Верде обвиняемого в мошенничестве Владимира Панькина. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк во вторник, 21 декабря.

— Предварительно установлено, что в течение 2007–2012 годов злоумышленник возглавлял строительную компанию и активно привлекал граждан к участию в долевом строительстве на территории Ленинградской области. Не исполнив взятые на себя обязательства, он похитил денежные средства дольщиков и приобрел право собственности на оплаченное ими имущество, — рассказала правоохранитель.

Сумма ущерба превысила 120 миллионов рублей, уточнила она. Мужчине предъявили обвинение по статье «Мошенничество», он находится под подпиской о невыезде.

Панькина задержали в Кабо-Верде в апреле 2021 года. Он был передан российским правоохранителям для экстрадиции 21 декабря, приводит слова Волк «МВД Медиа».

17 декабря сообщалось, что суд приговорил к трем годам колонии экстрадированного из Испании россиянина Алексея Германа по делу о мошенничестве на сумму более 7,6 миллиона рублей.

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