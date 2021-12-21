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Россиянина Колесникова признали лучшим пловцом ЧМ в Абу-Даби

Иван Юминов

Спорт
Россиянина Колесникова признали лучшим пловцом ЧМ в Абу-Даби
Фото: Twitter / fina1908

Россиянин Климент Колесников получил награду как лучший пловец чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби. Об этом сообщили в Международной федерации плавания во вторник, 21 декабря.

— Шивон Хоги и Климент Колесников признаны лучшими индивидуальными пловцами чемпионата мира по плаванию FINA 2021 (25 метров), — говорится в сообщении.

Спортсмен взял золото на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием. При этом в составе сборной России он стал победителем в комбинированной эстафете 4 на 50 метров, а также в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем.

Хоги одержала победы на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Представительнице Гонконга удалось установить новый мировой рекорд на дистанции 200 метров — 1 минута 50,31 секунды, отмечается в Twitter федерации.

8 декабря сообщалось, что пловца Евгения Рылова объявили спортсменом года по версии Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Российский спортсмен дважды победил на летних Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, он завоевал серебро в составе национальной сборной в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

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