Один из лидеров фармацевтической отрасли стал вторым участником национального проекта «Производительность труда» в Москве

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Вторым участником национального проекта «Производительность труда» стала группа компаний «Р-Фарм», специализирующаяся на исследованиях, разработке и производстве лекарственных средств и медицинской техники. Департамент экономической политики и развития города Москвы и «Р-Фарм» заключили соглашение об участии компании в национальном проекте, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Группа компаний «Р-Фарм» победила в конкурсном отборе на создание инфраструктуры «Ворлдскиллс» и получит методики «Ворлдскиллс» и поддержку для создания корпоративного центра опережающей подготовки персонала.

— В год в стране создается не более 15 корпоративных центров «Ворлдскиллс», и мы рады, что в этом году два из них будут созданы в Москве. Ранее мы уже заключили соглашение с ОАО «РЖД». Теперь к проекту подключилось еще одно предприятие, работающее на рынке более 20 лет. Крупные предприятия хорошо осознают, что для успешного и долгосрочного лидирования на рынке необходимо постоянно повышать эффективность бизнеса, искать новые точки роста, грамотно использовать ресурсы, в том числе человеческий капитал компании, — подчеркнул министр.

— Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в фармацевтической индустрии стоит как никогда остро, а важность постоянного развития компании и ее сотрудников существенно возрастает. Мы получили статус участника нацпроекта, это дает нам возможность создать собственный центр опережающей подготовки кадров и при этом воспользоваться компетенциями опытных специалистов по созданию подобных центров, применить лучший международный опыт и методики «Ворлдскиллс», — сообщил генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Национальный проект «Производительность труда» включает два направления: адресная поддержка, когда для предприятия разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов, а также широкий набор системных мер — от обучения до льготного финансирования. Инфраструктура «Ворлдскиллс» также является одной из системных мер.

Участник национального проекта сам выбирает, какие меры поддержки ему необходимы: только системные меры, адресная поддержка или все направления. При этом предприятие, выбрав один вид поддержки, вправе позже обратиться и за другими мерами поддержки.

Москва в 2021 году присоединилась к национальному проекту «Производительность труда», в столице уже идет прием заявок от предприятий на участие в национальном проекте. Заинтересованным в получении поддержки предприятиям необходимо подать заявку на участие в проекте на интернет-платформе производительность.рф с указанием региона участия — город федерального значения Москва.