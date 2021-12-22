Около 200 лифтов поменяли в жилых домах на западе столицы в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Оршанская улица Карта всех событий

Почти 200 лифтов заменили в жилых домах Западного административного округа (ЗАО) Москвы за 2021 год. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников — 18 единиц — поменяли в многоэтажке района Кунцево на Оршанской улице.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в доме 1938 года постройки в Багратионовском проезде в районе города Филевский Парк.

Еще подъемники обновили в трех 22-этажных домах. Здания расположились на улице Крылатские Холмы, Мичуринском и Солнцевском проспектах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.