Жилой дом будет передан под заселение в преддверии Нового года на Бескудниковском бульваре

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 52к1 Карта всех событий

Новостройка будет передана под заселение по программе реновации жилья на Бескудниковском бульваре. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, к переселению в новый дом приступят 180 семей из дома на Коровинском шоссе.

— Сейчас на территории района переехали или находятся в стадии переселения в новые квартиры более 1600 семей, — отметил Левкин.

Он также напомнил, что это уже девятая новостройка, заселяемая по программе реновации. Жилой корпус на построен по индивидуальному проекту. Площадь жилых помещений в новом доме составляет более 15 тысяч квадратных метров.

Всего в Бескудниковском районе в программу реновации включено 37 домов и утверждено 18 «стартовых» площадок. До 2024 года запланировано начало переселения около 4000 человек.

16 декабря руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что более одного миллиона квадратных метров жилплощади по программе реновации планируют вводить в Москве ежегодно.