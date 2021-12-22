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Подмосковье получит более миллиарда рублей на строительство школ в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье получит более миллиарда рублей на строительство школ в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Субсидию в размере 1,1 миллиарда рублей получит Московская область на строительство школ. Деньги предоставят в 2022 году из федерального бюджета, сообщает РИАМО.

Контингент учащихся прирастает ежегодно на 50 тысяч детей, поэтому в регионе возникает необходимость строительства новых образовательных учреждений.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что за последние пять лет в регионе были открыты 125 школ, 94 пристройки, 150 детских садов. Тем не менее в регионе еще есть школы, где дети занимаются в две смены.

Она добавила, что в августе текущего года был дан старт очереди строительства образовательных учреждений: в регионе приступили к возведению 25 школ.

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве объектов образования в Москве. Он отметил, что более 50 объектов образования построили и ввели в эксплуатацию в городе с начала 2021 года.

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