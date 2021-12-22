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Три дома по реновации на западе Москвы введут в эксплуатацию до конца 2024 года

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Три дома по реновации на западе Москвы введут в эксплуатацию до конца 2024 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Лобачевского, владение 62 Карта всех событий

Три дома на западе Москвы, в районе Проспект Вернадского, введут в эксплуатацию и передадут под заселение по программе реновации до конца 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, все три дома на данный момент находятся на стадии проектирования. Новых жилых корпусов, по словам главы департамента, хватит для начала расселения почти трех тысяч человек, проживающих в 11 домах столицы.

Левкин добавил, что, согласно первому этапу программы реновации, предусмотрен снос 59 жилых зданий, в которых проживает более 14 тысяч человек. До 2024 года планируется обеспечить жильем семь тысяч граждан. Для этого в районе Проспект Вернадского выделено 11 площадок для строительства.

22 декабря руководитель департамента градостроительной политики города заявил, что новостройка на Бескудниковском бульваре в Москве будет передана под заселение по программе реновации жилья. Переселение в новый дом начнут 180 семей из дома на Коровинском шоссе.

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