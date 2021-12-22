Сергей Собянин выделил 256 миллионов рублей на замену машин такси и каршеринга

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из столичного бюджета направили 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Такой мерой поддержки смогут воспользоваться таксомоторные компании и операторы каршеринга. Предпринимателям возместят часть затрат на покупку новых автомобилей с помощью субсидий.

Так, например, в 2021 году компании направили 139 заявок на приобретение более 26 тысяч машин. Общая сумма городского финансирования составит 538,7 миллиона рублей. Обратившиеся за помощью юридические лица получат субсидии в декабре этого года.

— Всего с 2012 года таксомоторные компании получили субсидии на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, приобретено свыше 46 тысяч автомобилей, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин постановил выделить субсидии для покупки автомобилей такси, которые будут предназначаться для перевозок инвалидов-колясочников в столице.

Соответствующее постановление будет регулировать приобретение адаптированных такси, выделение денежных средств таксомоторным компаниям и установление размера субсидий.