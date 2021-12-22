Генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов скончался в возрасте 91 года

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На 92-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни член Коллегии МВД, председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Иван Шилов. Об этом 22 декабря сообщают «Ветеранские вести».

— Редакция «Ветеранских вестей» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Федоровича. Скорбим, — говорится в сообщении.

Иван Шилов родился 5 сентября 1930 года в Сосновом Остроге. В МВД он начинал солдатом внутренних войск. Затем Шилов был направлен в УВД Хабаровского края, где в течение десяти лет работал уполномоченным уголовного розыска и старшим следователем.

С 1983 года генерала Шилова назначили руководителем главного управления уголовного розыска МВД СССР, а затем — главного управления внутренних дел Подмосковья. В 1988 году Шилов стал первым замглавы МВД СССР.

С 1992 года работал в администрации Московской области, с 2004 года — советник губернатора Московской области Громова. В 2004 году возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, с 2007 года — помощник министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД.