Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов скончался в возрасте 91 года

Евгений Белоусов

Общество
Генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов скончался в возрасте 91 года
Фото: РИА Новости

На 92-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни член Коллегии МВД, председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Иван Шилов. Об этом 22 декабря сообщают «Ветеранские вести».

— Редакция «Ветеранских вестей» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Федоровича. Скорбим, — говорится в сообщении.

Иван Шилов родился 5 сентября 1930 года в Сосновом Остроге. В МВД он начинал солдатом внутренних войск. Затем Шилов был направлен в УВД Хабаровского края, где в течение десяти лет работал уполномоченным уголовного розыска и старшим следователем.

С 1983 года генерала Шилова назначили руководителем главного управления уголовного розыска МВД СССР, а затем — главного управления внутренних дел Подмосковья. В 1988 году Шилов стал первым замглавы МВД СССР.

С 1992 года работал в администрации Московской области, с 2004 года — советник губернатора Московской области Громова. В 2004 году возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, с 2007 года — помощник министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД.

память Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте