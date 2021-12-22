Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лихачей на дорогах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки к Уголовному и Уголовно-Процессуальному кодексам РФ, которые ужесточают наказания для тех, кто ранее уже был осужден за лихачество на дорогах.

Новый закон вводит в Уголовный кодекс новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Он также усиливает наказание для тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.

Теперь, если у человека уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости, за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание.

Так, например, те, кто ранее нарушал КоАП, могут быть лишены свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Им также может грозить штраф размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Лихачи, уже имеющие судимость за это, могут быть лишены свободны на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы для них могут составить от 300 до 600 тысяч рублей.

— Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих, — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

6 декабря, стало известно, что в Москве с начала года автоинспекторы выявили более 600 нарушений правил дорожного движения (ПДД) посредством мониторинга социальных сетей. Сотрудники ГИБДД установили еще свыше 200 пользователей соцсетей, автомобили которых «полностью идентифицированы».