Жилые и коммерческие помещения в Москве стали чаще строить с помощью кредитов

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Более 60 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилых и нежилых помещений с использованием кредитов было зарегистрировано в Москве. Данные предоставил Росреестр.

— По данной статистике мы анализируем покупку квартир и коммерческих помещений с банковскими кредитами в строящихся домах, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Согласно статистике, в этом году с помощью кредитов было построено на 33% больше помещений, чем в 2020 – 61 639 договоров против 46 409. Однако это не означает, что большее количество участников долевого строительства стали брать кредит на возведение здания. В 2021 году 48% объектов недвижимости на первичном рынке Москвы покупалась с привлечением кредитных средств. Те же проценты можно наблюдать и за 2020 год, но объем подписанных договоров был существенно меньше.

16 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за прошедшие месяцы 2021 года столица заключила более 1,5 тысячи договоров купли-продажи нежилых объектов недвижимости. Этот показатель на 10 процентов опередил уровень аналогичного периода прошлого года.