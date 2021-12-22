RT назвал неправомерными действия Германии в отношении RT DE

Фото: RT

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, который осуществляет вещание из студий, расположенных в Москве. Подобные действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, положениям которой должен неукоснительно следовать немецкий медиарегулятор, заявили в RT.

Представители канала отметили, что регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений

Телеканал считает, что данное решение должно быть пересмотрено в судебном порядке.

Сообщается, что зрители могут продолжать смотреть RT DE через мобильное приложение или SmartTV.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, который осуществляет вещание из студий, расположенных в Москве. Подобные действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, положениям которой должен неукоснительно следовать немецкий медиарегулятор, заявили в RT.

Представители канала отметили, что регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений

Телеканал считает, что данное решение должно быть пересмотрено в судебном порядке.

Сообщается, что зрители могут продолжать смотреть RT DE через мобильное приложение или SmartTV.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, который осуществляет вещание из студий, расположенных в Москве. Подобные действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, положениям которой должен неукоснительно следовать немецкий медиарегулятор, заявили в RT.

Представители канала отметили, что регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений

Телеканал считает, что данное решение должно быть пересмотрено в судебном порядке.

Сообщается, что зрители могут продолжать смотреть RT DE через мобильное приложение или SmartTV.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы. Вещание канала распространяется на европейские страны, включая страны с потенциально большой аудиторией, говорящей на немецком языке.