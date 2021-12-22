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Лукашенко заявил о задержании группы людей за подготовку терактов

Иван Юминов

В мире
Лукашенко заявил о задержании группы людей за подготовку терактов
Фото: president.gov.by

Белорусские правоохранители задержали группу лиц, готовивших теракты. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в среду, 22 декабря.

— Сегодня ночью — вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают, — рассказал глава государства.

Подозреваемые, как утверждает он, «покатили» на госслужащих, судей и работников прокуратуры. Один из них, предположительно, сбежал в Россию, приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

14 декабря Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, которая представляла оппозицию на выборах президента республики в 2020 году, к 18 годам лишения свободы.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

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