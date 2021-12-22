Маск объявил о выполнении обещания по продаже части акций Tesla

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Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что продал достаточно акций, чтобы реализовать план по продаже десяти процентов своих ценных бумаг компании.

— Я продал достаточно акций, чтобы получить около десяти процентов, а также реализовал опционы. Я старался быть здесь предельно буквальным, — рассказал предприниматель.

При этом, как признался он, из 13,5 миллиона акций 8,06 были проданы для уплаты налогов из-за исполнения опционов. Всего Маску придется заплатить более 11 миллиардов долларов налогов по итогам 2021 года, отмечает Reuters.

13 декабря Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь.

Маск, как считает издание, представляет собой сумасшедший гибрид Томаса Эдисона, Финиса Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из Watchmen. Его компания SpaceX, как уточняется, обогнала Boeing, чтобы «завладеть» космическим будущим Америки. При этом Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, что позволило Маску стать самым богатым частным лицом в истории.