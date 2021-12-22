В Госдуме одобрили кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

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— Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов, — рассказал депутат.

Комитет, как уточнил он, не определяет кандидатуру, а лишь дает предварительное согласие. Представитель МИД России запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла Евгения Лукьянова, приводит слова Затулина РИА Новости.