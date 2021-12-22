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В Госдуме одобрили кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Иван Юминов

Политика
В Госдуме одобрили кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин в среду, 22 декабря.

— Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов, — рассказал депутат.

Комитет, как уточнил он, не определяет кандидатуру, а лишь дает предварительное согласие. Представитель МИД России запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла Евгения Лукьянова, приводит слова Затулина РИА Новости.

Грызлов возглавляет высший совет «Единой России» с 2002 года. С 2001 по 2003 год он одновременно был главой МВД, а с 2003 по 2011 год — спикером Госдумы.

В 2015 году он стал полномочным представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Послом России в Белоруссии в настоящее время является Евгений Лукьянов, вступивший на пост в марте 2021 года.

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