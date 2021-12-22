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Москвич изнасиловал 16-летнего парня, заманив его в свою машину

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвич изнасиловал 16-летнего парня, заманив его в свою машину
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Ремизова Карта всех событий

Несовершеннолетний житель столицы стал жертвой изнасилования. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», вечером 19 декабря мужчина познакомился с 16-летним подростком, подкараулив его вблизи дома на улице Ремизова в Москве. Какое-то время они стояли около дома и мило болтали.

Вскоре незнакомец предложил юноше продолжить разговор в машине. Не ожидая подвоха, он ответил согласием. Но едва дверь машины закрылась, как нового приятеля словно подменили.

Он заблокировал двери и, угрожая ножом, изнасиловал парня, а после отпустил. Сбежав от насильника, юноша рассказал о произошедшем своему другу. Тот обратился с заявлением в полицию.

Правоохранителям удалось оперативно вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался житель столицы 1976 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

До этого «ВМ» сообщала, что в Москве ученица старших классов рассказала учителю, что ее домогается собственный отец. Также девочка подверглась избиению со стороны своей матери.

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