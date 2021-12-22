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Бутылку элитного алкоголя вынес неизвестный из магазина в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Бутылку элитного алкоголя вынес неизвестный из магазина в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Люсиновская улица, 41с1 Карта всех событий

Неизвестный похитил из магазина, расположенного в столичном районе Замоскворечье, бутылку дорогостоящего виски. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился 55-летний представитель торговой точки. Он рассказал, что днем 20 декабря неизвестный украл с витрины магазина, расположенного по адресу улица Люсиновская, дом 41, строение 1, бутылку премиального виски 15-летней выдержки. Этот момент запечатлели камеры наблюдения.

Цена напитка не уточняется.

До этого сообщалось, что в полицию обратился безработный мужчина, у которого днем 14 декабря неизвестный украл почти пять миллионов рублей в кафе на Пресненской набережной. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража». Известно, что деньги мужчина принес с собой в кафе в пакете.

Ранее сообщалось, что девушка с сайта знакомств обокрала своего кавалера на 140 тысяч рублей на первом свидании. Злоумышленница подсмотрела ПИН-код банковской карты, когда ее визави расплачивался за покупки в магазине, а затем похитила карту и вывела со счета деньги. Впоследствии похитительницу задержала полиция.

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