Украина заключила контракт с Венгрией на импорт природного газа

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Украина сможет импортировать газ через Венгрию в объеме до восьми миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщили в «Операторе ГТС Украины» в среду, 22 декабря.

— «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о сотрудничестве для введения с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия — Украина в точке соединения «Берег». Подписание соглашения создает возможность физически импортировать газ из Венгрии в Украину в объеме до восьми миллионов кубометров в сутки, — говорится в сообщении.

Общий объем гарантированной мощности для импорта газа из стран ЕС составит в зимний период 35 миллионов кубометров в день, уточнили в организации. Мощности по импорту топлива из Венгрии можно будет приобрести на RBP с 31 декабря, отмечается на странице «Оператора ГТС Украины» в Facebook.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.