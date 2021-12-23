Андрей Бочкарев: Строительство дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе начнется в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство участка дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе начнется в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время в рамках строительства участка специалисты продолжают вести проектно-изыскательные работы.

К настоящему моменту два участка трассы из пяти были введены в эксплуатацию, еще два находятся на этапе строительства, а последний — проектируется. Окончание строительства всей магистрали запланировано на 2026 год.

Общая протяженность дорожного полотна, которое планируется уложить на магистрали от Боровского до Варшавского шоссе, составляет 88,2 километра.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас рабочие строят участок от Боровского до Киевского шоссе. Закончить эти работы планируется в декабре 2023 года. Кроме того, специалисты ведут работы от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» до улицы Поляны. Работы продлятся до 2024 года.

Недавно Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты построили улично-дорожную сеть для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ботанический сад» на северо-востоке столицы. Он отметил, что в ходе работ специалисты построили и обновили почти полтора километра дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Глава Стройкомплекса добавил, что в рамках реализации проекта строители возвели проектируемые проезды № 911 и 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также отремонтировали саму улицу.