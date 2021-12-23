Эксперт рассказала об эффективных способах мотивации сотрудников

Фото: Pixabay

Эффективный руководитель компании применяет не только денежные способы стимулирования, такие как повышение зарплаты и премии. Об этом рассказала руководитель направления исследований и методологии EILab, компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Екатерина Осипенко.

По ее словам, существует много других способов мотивации. Так, можно предложить эффективное обучение по развитию необходимых работнику навыков, оформить подписки в спортзал, создать комфортную атмосферу в офисе.

Благотворная среда на рабочем месте стимулирует сотрудников на саморазвитие и на более высокую включенность в рабочий процесс.

— Чтобы была хорошая атмосфера в офисе, нужно создать эмоционально-интеллектуальный климат в компании. Сотрудники должны понять, что они могут быть открытыми как с коллегами, так и с руководителями, — отметила Осипенко в комментарии РИАМО.

Она добавила, что хороший руководитель должен быть открытым в должной степени со своими сотрудниками и коллегами. Он также должен замечать эмоции сотрудников и общее настроение в коллективе, чтобы изменить или поддержать атмосферу в компании.

До этого аналитики назвали самые востребованные профессии в 2022 году.