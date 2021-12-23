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Эксперт сообщил, что россияне все чаще покупают лекарства онлайн

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт сообщил, что россияне все чаще покупают лекарства онлайн
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Аптечные пункты по-прежнему сохраняют большую долю продаж всего фармацевтического рынка, однако онлайн-сегмент стремительно развивается, буквально наступая на пятки обычной рознице. Об этом рассказал директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев.

Эксперт отметил, что россияне стали чаще покупать лекарства онлайн. По его словам, процесс внедрения новых сервисов продолжается.

— Если раньше это были специализированные площадки, где можно было только заказать препарат, то сегодня торговать и доставлять препараты стали крупнейшие маркетплейсы, и не только они. Все крупные аптечные сети имеют свое онлайн-представительство, — пояснил эксперт в комментарии Nation news.

Он добавил, что объем рынка не изменился, но появился новый современный канал, более комфортный для покупателей.

По словам эксперта, на начальном этапе развития онлайн-торговли лекарствами некоторые аптеки осуществляют до трети продаж через интернет.

До этого эксперты рассказали, что будет, если использовать просроченные вакцины и лекарства.

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