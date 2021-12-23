Поклонская опубликовала видео нападения украинца на ее дом в Крыму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео, на котором гражданин Украины пытается проникнуть в ее дом в Крыму. Запись с камер видеонаблюдения дипломат опубликовала в четверг, 23 декабря, на своей странице в Telegram.

— Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» с Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри, — написала политик.

По ее данным, полиция не видит в инциденте состава преступления. Нарушитель был отправлен обратно на Украину.

На кадрах можно рассмотреть, как неизвестный перелезает через забор и встает под балконом дома.

Видео: Telegram / Наталья Поклонская

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».