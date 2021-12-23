Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В народном календаре 24 декабря — День Данилы, Луки и Никона.

В этот день у яблони загадывали желание. Отламывали от дерева веточку, заносили ее в дом, загадывали желание и ставили ветку в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится; не распустится — не сбудется.

В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.

Приметы погоды:

Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.

Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.

Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.

Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 24 декабря, чтобы сбылось заветное желание

Именины отмечают: Терентий, Иван, Викентий, Николай, Даниил, Леонтий, Емельян, Петр.