Иммунолог объяснил, почему так быстро зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19»

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Препарат «Мир-19» поможет облегчить лечение от коронавируса для больных средней тяжести, находящихся в стационарах. Однако обычные россияне его в аптеках пока не увидят, так что для амбулаторного звена пока эффективных лекарств от COVID-19 нет, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Фирмы-дистрибьюторы, аптечные склады будут отдавать «Мир-19» в ковидные стационары. Но с моей точки зрения, все больницы должны иметь это лекарство на тот случай, если пациент туда попадает с другим заболеванием и выяснится, что он ковидный. Тогда получится начать сразу его лечение, чтобы не терять времени, — отметил специалист.

«Мир-19» зарегистрирован Минздравом России в среду, 22 декабря. Его разработало ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Он основан на технологии малых интерферирующих РНК и представляет собой смесь для ингаляции и для интраназального введения. Препарат ингибирует репликацию вируса, прежде всего действуя через слизистую оболочку. Тем самым он должен резко снижать количество вируса, выдыхаемое больным в воздухе, уточнил иммунолог.

Во время пандемии лекарство зарегистрировано по ускоренной схеме, уточнил Болибок. В обычное время препараты регистрируются гораздо медленнее, им надо пройти длительный цикл клинических испытаний.

— Вероятно, разработчики представили какие-то убедительные данные, что препарат помогает. Его эффективность сыграла на пользу. Какое-то эпидемическое действие он не оказывает для того, чтобы остановить распространение инфекции, а вот для того, чтобы помочь выздороветь человеку, который заразился, — да, вполне. Если результаты клинических испытаний подтвердятся в поле, то у нас будет хорошее лекарство от коронавируса, — заключил Болибок.