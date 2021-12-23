Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог объяснил, почему так быстро зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19»

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог объяснил, почему так быстро зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19»
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Препарат «Мир-19» поможет облегчить лечение от коронавируса для больных средней тяжести, находящихся в стационарах. Однако обычные россияне его в аптеках пока не увидят, так что для амбулаторного звена пока эффективных лекарств от COVID-19 нет, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Фирмы-дистрибьюторы, аптечные склады будут отдавать «Мир-19» в ковидные стационары. Но с моей точки зрения, все больницы должны иметь это лекарство на тот случай, если пациент туда попадает с другим заболеванием и выяснится, что он ковидный. Тогда получится начать сразу его лечение, чтобы не терять времени, — отметил специалист.

«Мир-19» зарегистрирован Минздравом России в среду, 22 декабря. Его разработало ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Он основан на технологии малых интерферирующих РНК и представляет собой смесь для ингаляции и для интраназального введения. Препарат ингибирует репликацию вируса, прежде всего действуя через слизистую оболочку. Тем самым он должен резко снижать количество вируса, выдыхаемое больным в воздухе, уточнил иммунолог.

Во время пандемии лекарство зарегистрировано по ускоренной схеме, уточнил Болибок. В обычное время препараты регистрируются гораздо медленнее, им надо пройти длительный цикл клинических испытаний.

— Вероятно, разработчики представили какие-то убедительные данные, что препарат помогает. Его эффективность сыграла на пользу. Какое-то эпидемическое действие он не оказывает для того, чтобы остановить распространение инфекции, а вот для того, чтобы помочь выздороветь человеку, который заразился, — да, вполне. Если результаты клинических испытаний подтвердятся в поле, то у нас будет хорошее лекарство от коронавируса, — заключил Болибок.

Читайте также:
Врачи Коронавирус Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте