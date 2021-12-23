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Сомнолог рассказал, почему многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с бессонницей

Ирина Игнатенко

Общество
Сомнолог рассказал, почему многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с бессонницей
Фото: Unsplash

Врач-сомнолог, невролог Серго Центерадзе рассказал, почему многие пациенты сталкиваются с бессонницей после коронавируса.

В большинстве случаев причиной бессонницы является избыточная функциональная нагрузка, иногда — тревожно-депрессивное расстройство. Заболевшие люди часто находятся в избыточно стрессовом состоянии, так как непонятно, как поведет себя болезнь.

Кроме того, у тех, кто ушел на карантин, часто нарушается привычный режим дня. Это нарушает гигиену сна.

В большинстве случаев бессонница бесследно проходит, но у некоторых пациентов проблемы со сном могут сохраняться долгое время. Это связано с тем, что у определённого количества людей есть предрасположенность генетическая к функциональным расстройствам, передает «Царьград».

Чтобы бессонница не стала хронической, необходимо вовремя обратиться за помощью к медицинским специалистам.

До этого психотерапевт объяснил, почему у переболевших коронавирусом возникают симптомы деменции. Развитие деменции значительно ускоряется под воздействием ковидных изменений, которые происходят в организме.

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