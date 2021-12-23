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Путин: До государственного переворота на Украине речи о воссоединении Крыма с РФ не шло

Полина Долганова

В мире
Путин: До государственного переворота на Украине речи о воссоединении Крыма с РФ не шло
Фото: Youtube / Москва 24

До государственного переворота на Украине речи о том, чтобы Крым воссоединился с Россией, не шло. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

По словам главы государства, то 2014 года Россия не думала о присоединении полуострова.

Президент также отметил, что после всего случившегося РФ не могла отказать крымчанам в защите.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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