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«Отрицательная аномалия»: какая погода ждет москвичей в последние выходные года

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Город
«Отрицательная аномалия»: какая погода ждет москвичей в последние выходные года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 25 декабря, в столице прогнозируются осадки и ветер, температура воздуха составит до минус 9 градусов, при этом в течение дня будет холодать. В воскресенье количество осадков уменьшится, снижение температуры продолжится и сохранится в начале следующей недели. Об этом синоптики рассказали «Вечерней Москве».

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, утром 25 декабря в столице будет достаточно тепло, однако к вечеру ожидается похолодание.

— Суббота будет довольно ветреной и снежной. В ночь на субботу температура воздуха будет близка к климатической норме, ночь будет довольно теплой: в Москве где-то минус 7–9 градусов, по области — не ниже минус 12 градусов. В утренние часы — в девять часов утра — будут те же самые минус 7–9, а потом в течение дня температура будет понижаться, это надо учитывать, — отметила собеседница «ВМ».

Как отметила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, в ночь на субботу в столице может похолодать до минус 12 градусов, в области — до минус 15. Дневные температуры: до минус 7 градусов в Москве и до минус 10 — в Подмосковье.

Также она обратила внимание, что в ночь на субботу ожидается снегопад. В этот период прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду и с порывами до 17 метров. Днем в субботу ожидается западный ветер с такой же скоростью, рассказала эксперт.

Позднякова заметила, что в воскресенье осадки будут менее интенсивными, при этом температура воздуха упадет.

— В воскресенье погода облачная с прояснениями и небольшой снежок будет лишь местами. Ночь станет холоднее: минус 12–14, по области — до минус 17. Дневная температура в городе минус 8–10, по области — минус 8–13. Если в субботу температура воздуха будет близка к климатической норме, то уже в воскресенье «отрицательная аномалия» будет увеличиваться, — предупредила она.

По словам Макаровой, в ночь на воскресенье температура в столице опустится до минус 11–13 градусов, по области — до минус 11–16. Днем столбики термометров покажут минус 5–7 градусов в Москве и минус 5–10 — в Подмосковье. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 17 метров, также возможна метель.

В начале следующей недели температура воздуха продолжит падать, отметила Позднякова.

— Существенных осадков не ожидается. В понедельник-вторник температура станет постепенно понижаться, морозы станут крепнуть, в ночные часы — минус 15–20, дневная температура — минус 10–15. Это ниже нормы градусов на 5–6, — предупредила собеседница «ВМ».

Макарова обратила внимание, что в понедельник, 27 декабря, в столичном регионе будет распространяться более холодная воздушная масса, местами пройдет небольшой снег, в течение суток ожидается температура от минус 14 до минус 9. Ночной мороз усилится до минус 17–22 градусов, днем будет от минус 11 до минус 16, заключила она.

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