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Депутат МГД Щитов: Необходимо продолжать работу над безопасностью перевозок в такси

Иван Юминов

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Депутат МГД Щитов: Необходимо продолжать работу над безопасностью перевозок в такси
Фото: Из личного архива

Необходимо продолжать работу над безопасностью перевозок в такси. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в четверг, 23 декабря.

— Безопасность перевозки в такси уже выросла. Главным фактором, который повлиял на безопасность, стал усиленный контроль, в том числе внедренная в августе этого года комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), — рассказал парламентарий.

Сквозная аналитика и цифровая идентификация, по его словам, привели к уходу из такси нелегалов и неопытных водителей. Переработки и выход на линию в больном или уставшем состоянии отныне недопустимы, заверил он.

Число смертельных ДТП с участием такси с начала года снизилось на 16,1 процента, сослался депутат на данные ГИБДД. Новый контролирующий механизм, по его мнению, привел к снижению смертельных случаев.

Согласно данным КИС «АРТ», в Москве 192 тысячи водителей такси, 55 процентов из них — россияне, уточнил он. Нелегальные водители должны выявляться и отстраняться, а легальные должны быть защищены, приводит слова Щитова агентство городских новостей «Москва».

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