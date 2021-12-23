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Ученые установили связь между морщинами на лбу и ранней смертью

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые установили связь между морщинами на лбу и ранней смертью
Фото: Pexels

Французские ученые из Больничного центра Тулузского университета заявили, что выразительность морщин может свидетельствовать о том, что человек предрасположен к преждевременной смерти, сообщает МИР 24.

В исследовании принимали участие 3200 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Ученые продолжали наблюдения на протяжении 20 лет.

В рамках исследования каждому человеку присвоили от нуля до трех баллов, где самое низкое число означало полное отсутствие морщин, а наивысшее — наличие множества глубоких морщин.

В результате специалисты выяснили, что у тех людей, у которых морщин на лбу было больше, риск низкой продолжительности жизни оказался выше, чем у тех, у кого вовсе не было морщин.

В ходе исследования ученые учитывали поправки на пол, возраст, наличие вредных привычек и хронических заболеваний.

Исследователи объяснили это тем, что глубокие и многочисленные морщины часто свидетельствуют о склонности людей к сердечно-сосудистым болезням.

До этого диетологи назвали продукты, способные замедлить старение мужчин.

Источник: mir24.tv

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