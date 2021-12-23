В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программы повышения квалификации и переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов создали в Москве. Об этом сообщили в городском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг, 23 декабря.

— Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы разработаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в объеме 72 и 24 часов, — говорится в сообщении.

Кроме того, было организовано структурное подразделение «Школа дополнительного образования — антитеррор» для проведения специализированного обучения по этому направлению. Это сделано для повышения профессиональной подготовки специалистов.

Повысить квалификацию, как уточняется, могут до 500 специалистов каждый год. Формирование условий для подготовки подобных специалистов является важной задачей для города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.