Автоэксперт объяснил, как сэкономить бензин во время зимних пробок

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

Во время вынужденной остановки можно заглушать двигатель — это поможет снизить расход топлива. Кроме того, важно заливать в двигатель то масло, которое для него подходит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Эксперт обратил внимание, что хорошо помогает экономить бензин система «старт-стоп».

— У кого автомобили оборудованы системами «старт-стоп» — не отключайте их. Эти системы много критикуют, что они якобы неудобные и раздражают, но свои процентов пять они точно сэкономят. Я понимаю, что очень противно в пробке ехать и все время наблюдать, как дергается стартер, но в то же время это относится только к вялоползущей пробке, там действительно «старт-стоп» не нужен, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Колодочкина, при отсутствии системы «старт-стоп» можно заглушать двигатель вручную. Так стоит делать, если предстоит длительная остановка на светофоре или железнодорожном переезде и водитель точно знает, что ему придется простоять несколько минут.

Специалист заметил, что потребление топлива увеличивают дополнительные аксессуары: например, бокс на крыше.

— Старайтесь убирать все лишнее, что вам мешается. Конечно, тот же бокс всегда будет способствовать увеличению расхода топлива, но в основном это ухудшение аэродинамики, а не лишняя масса. В пробке принципиальной разницы не будет, — резюмировал Колодочкин.

Для снижения расхода топлива лишние энергопотребители (например, подогрев сидений) стоит выключать ровно в тот момент, когда они уже выполнили свою функцию. Однако на их работу затрачивается сравнительно небольшое количество бензина, заметил собеседник «ВМ».

Действенный способ снизить расход топлива — грамотно выбирать масло, подчеркнул эксперт.

— Откуда взялось масло 0W-20? Как раз из желания как можно сильнее сэкономить на топливе. При всем при том, что масло визуально — просто водичка. Тем не менее подавляющее большинство производителей сегодня рекомендуют официальным дилерам заливать именно 0W-20. Только не надо думать, что вы сразу сэкономите литр или два, о таких величинах речи не идет, — заключил Колодочкин.