Американская писательница и сценаристка Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет

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Американская писательница и сценаристка Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета New York Times.

Как сообщил издатель Дидион Пол Богардс, причиной смерти писательницы была болезнь Паркинсона. Дидион умерла в четверг, 23 декабря, в своем доме в Манхэттене, передает газета.

Джоан Дидион родилась 5 декабря 1934 в Сакраменто, штат Калифорния. С раннего детства в ней проснулась страсть к литературе. Едва научившись читать, Дидион прочла все книги, какие были в доме ее родителей. Она сразу решила связать свою жизнь с литературой. В 1956 году Дидион окончила Калифорнийский университет в Беркли со степенью бакалавра искусств по английскому языку.

Дидион два года работала в Vogue копирайтером и редактором. Ее первый роман «Беги, река» вышел в 1963 году. В 1968 году она опубликовала свою первую документальную книгу «И побрели в Вифлеем» — сборник заметок о жизни в Калифорнии. Также она написала киносценарии для шести картин, среди которых «Звезда родилась» 1976 года, ремейк которой с Брэдли Купером и Леди Гагой вышел в 2018 году.

Очерки и романы Джоан Дидион исследуют распад американской нравственности и культурный хаос, на первое место автор любила выставлять тему разобщенности, индивидуальной и социальной. Критики часто отмечали, что большинство ее произведений пронизаны тревогой или страхом.