Женщину арестовали в связи с заказным убийством мужа в Москве

Фото: Пресс-служба суда

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу женщины, заказавшей убийство мужа в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 23 декабря.

— На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры города Москвы, в Московском городском суде присяжные заседатели провозгласили обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы столицы и 35-летнего иностранного гражданина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 УК («Организация убийства по найму»), а также 29-летнего иностранного гражданина, обвиняемого по «з» части 2 статьи 105 УК («Убийство по найму»), — рассказала представитель ведомства.

По мнению присяжных, подсудимая в период с августа по сентябрь 2019 года организовала убийство супруга по найму. Поводом для этого послужили участие в разводе и страх получить отказ в удовлетворении требований о разделе имущества.

Знакомый обвиняемой обратился для этого к сообщнику, который согласился убить мужчину за два миллиона рублей. После этого женщина под надуманным предлогом попросила жертву выйти на улицу Обручева, где его убили с помощью ножа.

Приговор будет вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Подсудимые находятся под стражей, заключила Нефедова.