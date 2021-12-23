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Пять домов по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пять домов по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Каховка, 23к5 Карта всех событий

Пять домов площадью 42 тысячи квадратных метров ввели по программе реновации в районе Зюзино. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 23 декабря.

— Всего в районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 сносимых домов, в которых живут более 47 тысяч человек. Для начала переселения подобраны 14 площадок, — рассказал руководитель ведомства.

Новостройки находятся по следующим адресам улица Каховка, дом 23, корпус 5; Керченская улица, дом 26а; Керченская улица, дом 28а; Севастопольский проспект, дом 79а; Малая Юшуньская улица, дом 10, корпус 2. При этом в стадии строительства находятся еще шесть домов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 13,5 миллиона квадратных метров недвижимости введено и построено в городе с начала 2021 года. Нынешние объемы, по его словам, значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено более десяти миллионов квадратных метров. Годовой план в Москве был перевыполнен более чем наполовину, заключил Бочкарев.

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