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Бывшая жена Ильи Прусикина из Little Big разделась для журнала Playboy

Евгений Белоусов

Общество
Бывшая жена Ильи Прусикина из Little Big разделась для журнала Playboy
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ирина Смелая, бывшая супруга солиста Little Big Ильи Прусикина, снялась полуобнаженной для обложки очередного номера журнала Playboy. Фотографии рэп-исполнительница опубликовала у себя в Instagram-аккаунте.

— Ну вот, мне исполнилось 30 лет, — подписала Смелая публикацию.

На первом фото Смелая позирует в полупрозрачном белье стального цвета, сидя вполоборота. Прикрывая рукой грудь, она смотрит в камеру.

На другом снимке она полулежит на прикрытых пленкой танкетках. Девушку чуть закрывает листок растения, этот выпуск Playboy посвящен экологии.

Смелая также подвела в подписи к публикации итоги своей жизни за 30 лет. Отдельную гордость за себя, по словам исполнительницы, у нее вызывают переезд в Москву, успешное становление в качестве блогера и артиста, минитур по Европе, выступление в Ледовом дворце и рождение ребенка.

Подписчики оценили яркую публикацию девушки.

«А обложка-то в миллион круче и жарче»; «Походу это единственный выпуск плэйбоя который я куплю»; «С днем рождения, шикарная», — поддержали они Смелую.

В октябре Илья Прусикин опубликовал фото со своим сыном Добрыней. На снимке они в одинаковых футболках с символикой известного во всем мире коллектива Nirvana.

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