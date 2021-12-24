Удаленное пополнение «Тройки» станет доступным в наземном транспорте столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Удаленное пополнение проездного билета «Тройка» станет доступным во всем наземном общественном транспорте столицы: в автобусах, электробусах и трамваях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что московские власти активно развивают данную функцию в настоящий момент.

— Сейчас он работает на 90 маршрутах автобусов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Мэр Москвы (Сергей Собянин — Прим. «ВМ») поставил задачу запустить такой сервис на всех городских маршрутах. До конца января записать билет на «Тройку» можно будет на валидаторах любого столичного маршрута, — цитирует слова заммэра официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что виртуальную карту «Тройка» для оплаты проезда запустили в столичном общественном транспорте. Оплатить проезд с помощью такого билета можно в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте.