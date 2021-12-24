Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за изнасилование детей

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Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил к 21 году заключения в колонии строгого режима священника Николая Стремского по делу об изнасилованиях и других преступлениях против несовершеннолетних.

Оглашая приговор, судья также отметил, что священника лишают права заниматься работой, связанной с детьми, и ордена «Родительской славы».

Священник обвинялся по трем статьям: «Изнасилование несовершеннолетней», «Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».

Фигурантами дела также являются дочь Стремского и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы.

Уточняется, что вместе с родственникам священник воспитал более 70 приемных и усыновленных детей, передает ТАСС.

16 декабря информированный источник сообщил «Вечерней Москве», что в столице ученица старших классов рассказала учителю, что ее домогается собственный отец. Также девочка подверглась избиению со стороны своей матери. По словам собеседника «ВМ», в начале декабря школьница не захотела идти в школу. Она заявила своей матери, что плохо себя чувствует и не хочет жить в одной квартире со своим отцом. Эти слова взбесили женщину, и она избила ребенка, ударив чадо по голове и носу.

Придя в учебное заведение девочка позвонила своей классной руководительнице и попросила ее спуститься на первый этаж для разговора. В слезах она рассказала учителю страшную историю о том, что происходит в ее семье.