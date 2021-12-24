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Торговый комплекс возведут в Некрасовке по программе создания мест приложения труда

Виктория Сикерина

Город
Торговый комплекс возведут в Некрасовке по программе создания мест приложения труда
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы появится торгово-развлекательный центр. Его возведут за счет инвестора. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что положения подписанного документа предусматривают сдачу ТРЦ от инвестора в течение трех лет. Объект введут в эксплуатацию в марте 2024 года.

Объем инвестиций в проект составит 3,17 миллиарда рублей.

— Взамен на них город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК на Кронштадтском бульваре, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Накануне Владимир Ефимов рассказал, что программу создания мест приложения труда, которая действует с 2020 года, расширили в Москве. Он отметил, что проект позволяет привлекать предпринимательство к возведению промышленных, коммерческих и социальных объектов.

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