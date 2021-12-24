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Акция для бесплатного посещения Московского зоопарка стартует 25 декабря

Виктория Сикерина

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Акция для бесплатного посещения Московского зоопарка стартует 25 декабря
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в Московском зоопарке с 25 по 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 24 декабря.

В рамках мероприятия каждый, кто принесет праздничный подарок для животных, получит право бесплатного прохода на территорию зоопарка.

— Пункт приема зооподарков будет работать на главном входе ежедневно — с 11:00 до 16:00. В списке подарков, одобренных нашими зоологами, всевозможные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников, — отметили в пресс-службе.

Неравнодушные москвичи смогут передать свой презент волонтерам в специальном пункте около главного входа в Московских зоопарк.

В качестве подарка жители и гости столицы смогут принести лакомства, качели, лесенки, мостики, игрушки и многие другие предметы. Все они должны быть сделаны из экологически благоприятного материала и не иметь химических следов, говорится в сообщении на официальной странице зоосада в социальной сети Instagram.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в учреждении уснули на зиму 29-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед — 26-летний гималайский медведь Аладдин. Сигналом к началу зимней спячки послужили морозные дни на прошлой неделе.

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