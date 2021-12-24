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RT опубликовал видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества

Ирина Игнатенко

Общество
RT опубликовал видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества
Фото: Pexels

Телеканал RT представил нетрадиционную инструкцию для празднования Нового года и Рождества.

Сотрудники канала отметили, что в современных реалиях новой этики и культуры отмены отмечать новогодние праздники нужно прогрессивно и создавать новые традиции.

Из ролика можно узнать, какие подарки и новогодние костюмы стоит выбрать с учетом новой этики, чтобы подготовить детей к жизни в современном мире, а также за что могут «отменить» Санта-Клауса. Также создатели предлагают дать возможность снеговику определиться со своим гендером.

Из новогоднего ролика также можно узнать и о многих других «прогрессивных западных трендах».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный канал на немецком языке RT DE, который в прямом эфире транслирует новостные программы, ток-шоу и документальные фильмы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что процесс запуска нового канала был непростым из-за заявлений и действий немецких властей и общественных деятелей.

Вещание канала распространится на европейские страны, включая страны с потенциально большой аудиторией, говорящей на немецком языке.

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