Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как особенности знаков зодиака влияют на их личную жизнь

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, как сохранить отношения с тем или иным знаком зодиака. Эксперт рассказал, что каждый из них ждет от партнера.

Овны нуждаются в постоянном партнере и любви. Они нацелены на крепкие и долгосрочные отношения. Для этого они готовы вкладывать всю душу и даже менять себя вопреки характеру.

Телец отличается верностью и требует от партнера того же. Измена может тяжело отразиться на этом знаке и погрузить его в мир самоанализа. После этого ему вряд ли удастся вернуть былые чувства.

Близнецам необходимо понимание. Они знают, что их характер нельзя назвать легким, поэтому готовы на все, чтобы вторая половина их приняла. Ради семьи они готовы свернуть горы.

Партнеры Раков всегда будут чувствовать себя в безопасности. Активность, романтика и чувство юмора будут окружать их ежедневно. Сами же Раки нуждаются в самореализации в отношениях, поддержке и отсутствии запретов.

Львам необходимо признание его силы и лидерства. Они требуют от второй половины негласного подчинения. При этом Львов нельзя назвать тиранами. Если они окажутся на первом месте, то будут ласковыми и нежными.

Девы остро чувствуют любую фальшь и могут изменить правила игры по отношению к тем, кто не оправдал их надежд. Принимать их такими или нет, должен решить партнер.

Весам нужно и важно реализоваться в семье. Амбиции космического масштаба не про них. Они четко и твердо стоят на земле и не стремятся объять необъятное. Обо всех своих планах они прямо и открыто скажут в начале отношений.

Скорпион ждет от отношений исконности до мелочей. Им необходимо ощущать, слышать и видеть одно и то же. Представители этого знака зодиака могут пойти на компромиссы, но их терпения не хватит надолго, если они не будут уверены на все 100 процентов.

Стрельцы ценят в отношениях спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Они не ищут эмоций и страстей. На них нельзя давить, так как они знают сами, что им нужно и как.

Козерог — сторонник ярких красок по жизни. Для гармонии ему требуются эмоции. Партнеру лучше уступить, если представителю этого знака чего-то сильно захотелось. Для них очень важна поддержка в союзе.

Водолеи ставят на первое место не романтику, а финансовую стабильность и уважение. Они требуют уважения к своему мнению. Представители этого знака ценят красоту в себе и вокруг.

Рыбы — противники пустых обещаний. Они требуют от второй половины ответственности. В партнерстве с Рыбами важно установить дружеские отношения, пишет Starhit.ru.

До этого победитель шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, какие сильные стороны отличают каждый знак зодиака.