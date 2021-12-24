Скончался актер из «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимир Татосов

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В Петербурге на 96-м году жизни умер известный актер театра и кино Владимир Татосов. Об этом сообщила его коллега и друг заместитель председателя Комитета Государственный думы по культуре Елена Драпеко.

По ее словам, Татосова госпитализировали в больницу из-за осложнений на фоне онкологии, с которой он боролся на протяжении последних лет.

— Мы перевели его в другую больницу, где лечат основное его заболевание, но там заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней, — пояснила Елена Драпеко.

Несколько десятилетий актер играл в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Последние годы он выступал на сцене Театра комедии имени Акимова.

— И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень веселый, очень жизнерадостный. За несколько дней перед кончиной он мне звонил, — цитирует Драпеко издание «СтарХит».

Владимир Татосов запомнился зрителям по роли барона фон Херлинга в советской ленте «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: XX век начинается». Он также известен по картинам «Соломенная шляпка», «Шестое июля» и сериалам «Крах инженера Гарина», «Убойная сила — 2».