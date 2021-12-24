Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался актер из «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимир Татосов

Анастасия Колоскова

Общество
Скончался актер из «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимир Татосов
Фото: РИА Новости

В Петербурге на 96-м году жизни умер известный актер театра и кино Владимир Татосов. Об этом сообщила его коллега и друг заместитель председателя Комитета Государственный думы по культуре Елена Драпеко.

По ее словам, Татосова госпитализировали в больницу из-за осложнений на фоне онкологии, с которой он боролся на протяжении последних лет.

— Мы перевели его в другую больницу, где лечат основное его заболевание, но там заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней, — пояснила Елена Драпеко.

Несколько десятилетий актер играл в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Последние годы он выступал на сцене Театра комедии имени Акимова.

— И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень веселый, очень жизнерадостный. За несколько дней перед кончиной он мне звонил, — цитирует Драпеко издание «СтарХит».

Владимир Татосов запомнился зрителям по роли барона фон Херлинга в советской ленте «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: XX век начинается». Он также известен по картинам «Соломенная шляпка», «Шестое июля» и сериалам «Крах инженера Гарина», «Убойная сила — 2».

Читайте также:
Смерть Коронавирус Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте