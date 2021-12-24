Победитель проекта Dance Revolution впервые выйдет на сцену Большого театра

Фото: Пресс-служба мероприятия

Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Большой театр с 11 по 13 января 2022 года представляет балет «Фавн» бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Балет создан к столетию «Русских сезонов» и является своеобразным ремейком балета Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» на одноименное сочинение Клода Дебюсси.

Главную партию исполнит ведущий солист театра танца Аллы Духовой TODES, победитель проектов Dance Revolution 2, World Of Dance, финалист шоу «Танцы на ТНТ» Ильдар Гайнутдинов. Он впервые выйдет на сцену сцену Большого театра. А его партнершей станет Юлия Лунькина.

Спектакль рассказывает о встрече двух языческих лесных существ. Оригинальная партитура органично дополнена электронной музыкой от современного британского композитора Нитина Сауни, сообщает пресс-служба мероприятия.

— Мой первый выход на академическую сцену. Волнительно, ответственно и так желаемо. Несмотря на уже большой опыт выступления на престижных сценах, это одно из самых значимых событий в моей жизни. Я безгранично рад, ведь Большой театр — символ русского балета, отметил Ильдар Гайнутдинов.