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Путин объявил о проведении успешного залпового пуска «Циркона»

Иван Юминов

Общество
Путин объявил о проведении успешного залпового пуска «Циркона»
Фото: Администрация президента РФ

Военным удалось провести успешный залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря.

— Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям, — рассказал глава государства.

Испытания были безупречными и успешными, подчеркнул он. Данное событие является большим шагом в повышении безопасности страны, приводит слова Путина сайт Кремля.

27 октября в Тихоокеанском флоте сообщили, что два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав флота в ближайшие годы. Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия.

На их борту находятся твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава». Для флота также строят многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск».

19 ноября генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что экспорт новой российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы, уточнил он.

Предприятие, по его словам, продвигает на внешний рынок достаточное количество современных средств ПВО большой и средней дальности. Среди них, в частности, С-400 «Триумф», а также ЗРС «Антей-4000» и С-350 «Витязь», заключил Михеев.

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