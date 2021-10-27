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Четыре новые подлодки в ближайшие годы получит Тихоокеанский флот

Михаил Алимов

Общество
Четыре новые подлодки в ближайшие годы получит Тихоокеанский флот
Фото: Cкриншот видео YouTube-канала «Телеканал Звезда»

Два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав Тихоокеанского флота РФ в ближайшие годы. Об этом в среду, 27 октября, заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

— Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях, — передает его слова РИА Новости.

Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия. На их борту находятся твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава». Для флота также строят многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск».

До этого сообщалось, что испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» впервые произойдет в октябре 2021 года с подводной лодки «Северодвинск» из Белого моря. Второй запуск из-под воды по морской цели назначен на ноябрь текущего года. Однако его проведение будет зависеть от первого тестового пуска.

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