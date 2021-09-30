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Ракету «Циркон» впервые запустят с подлодки из Белого моря в октябре

Виктория Сикерина

Общество
Ракету «Циркон» впервые запустят с подлодки из Белого моря в октябре
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» впервые произойдет в октябре 2021 года с подводной лодки «Северодвинск» из Белого моря. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что второй запуск из-под воды по морской цели назначен на ноябрь текущего года. Однако его проведение будет зависеть от первого тестового пуска.

— Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели, — заявили в оборонно-промышленном комплексе.

При этом первый пуск ракеты перенесли на октябрь из-за необходимой комплексной технической подготовки к нему, передает ТАСС.

В среду, 29 сентября, стало известно, что КНДР впервые испытала недавно разработанную местной Академией военных наук гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны.

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