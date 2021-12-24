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Федун отреагировал на заявления Газизова о расписке и акциях «Спартака»

Иван Юминов

Спорт
Федун отреагировал на заявления Газизова о расписке и акциях «Спартака»
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Заявления бывшего гендиректора футбольного клуба «Спартак» Шамиля Газизова о расписке и акциях являются лишь его пожеланиями. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун в пятницу, 24 декабря.

— Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор, — рассказал бизнесмен.

Слова Газизова являются лишь его пожеланиями, которые не были одобрены командой, подчеркнул он. Экс-гендиректор может обсуждать взаимоотношения со «Спартаком» через СМИ, если захочет, приводит слова Федуна РИА Новости.

24 декабря «Матч ТВ» сообщал, что Федун при найме на работу Газизова написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать ему десять процентов акций красно-белых. Дополнительно предприниматель якобы гарантировал Газизову миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках. Экс-гендиректор обещал вернуть расписку после того, как Федун полностью выплатить компенсации при увольнении.

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