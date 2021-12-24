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Психологи рассказали, как стать счастливым за 10 секунд

Ирина Игнатенко

Общество
Психологи рассказали, как стать счастливым за 10 секунд
Фото: pixabay.com

Психологи дали советы, которые помогут «восстановить» ощущение счастья всего за десять секунд.

Первый совет — улыбнуться. Согласно научным данным, простая улыбка отправляет головному мозгу позитивный сигнал, который «заставляет» его вырабатывать эндорфины. Простая улыбка помогает улучшить настроение и формирует ощущение счастья.

Второй способ получить ощущение счастья — обнять любимого человека: мужа, ребенка или родителей. В ответ на объятия организм запускает выработку «гормонов счастья».

Также специалисты советуют чаще благодарить. Счастливые люди не боятся говорить слова благодарности, так как они искренне испытывают ее по отношению к жизни и судьбе. Простое слово «спасибо», сказанное в разговоре, дает возможность почувствовать себя гораздо увереннее и счастливее. Кроме того, вы доставите приятные эмоции своему собеседнику, передает ОСН.

До этого астрологи назвали пять знаков зодиака, которые будут счастливы в ближайшие пять лет. Наступающий 2022 год должен стать богатым на различного рода судьбоносные решения, которые коснутся представителей всех знаков зодиака.

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