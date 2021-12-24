Названы продукты, помогающие забыть о тяге к сладкому и мучному

Фото: pixabay.com

Забыть о сладком и мучном помогут продукты, которые обеспечивают сытость надолго. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

По ее словам, забыть тягу к сладкому и мучному поможет сбалансированное питание, при котором человек потребляет и белки, и жиры, и углеводы. Правильное и разнообразное питание обеспечивает организм всеми нутриентами и микроэлементами, вследствие чего организм не посылает запросы на восполнение дефицитов жиров или углеводов. Минимум пищевых запросов означает минимум срывов на сладкое, мучное и жирное.

— Нужно прежде выяснить, на что тянет: на жиры или углеводы. Если тянет на углеводы, то это группа сложных углеводов, которые будут дольше держать уровень глюкозы в крови в норме. Если тянет на жиры (сопровождается ознобом тела, температура утром будет ниже 36 градусов), то необходимо вводить жиры в рацион: 30 процентов от калорийности, 50 процентов из них будут насыщенными, 50 — ненасыщенными. То есть здесь нужно смотреть, какие продукты использовать, исходя из того, какие дефициты в рационе, — сказала Деккер.

При дефиците жиров нутрициолог рекомендует употреблять орехи, оливки, разнообразные растительные масла, богатые ненасыщенными жирами, сливочное масло, которое является источником насыщенных жиров.

— Если, допустим, речь идет об углеводах и нужно уровень глюкозы держать, то, соответственно, все темные крупы: гречка, полба, спельта. Можно использовать кукурузную крупу, пшено, ячмень. Крупы именно темного цвета, не белые, не рафинированные, не очищенные, — уточнила Деккер.

Эксперт добавила, что помимо круп бороться с дефицитом углеводов помогут фрукты, овощи и зелень. Нутрициолог также напомнила, что не стоит употреблять фруктовый сахар в больших количествах.