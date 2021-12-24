Театр с американским репертуаром на английском языке откроют в Москве

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Театр с американским репертуаром и постановками на английском языке откроют в Москве в январе 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Программа театра подойдет как для младшего поколения, так и для зрителей постарше. На сцене покажут современные и классические постановки, порой даже основанные на кинофильмах. По словам представителя пресс-службы театра Анны Ленковой, первая премьера намечена на весну следующего года.

Ленкова уточнила, что новый театр будет базироваться на киностудии «Амедиа», генеральным директором учреждения станет выступающий под псевдонимом Александр N, основатель кинокомпании N Films, место худрука займет продюсер Питер Кроуфорд Валентино.

Сейчас в театре проходят кастинги. На них может прийти любой человек, даже не имеющий за собой театрального опыта, — достаточно уметь свободно разговаривать на английском, передает РИА Новости.

Большой театр с 11 по 13 января 2022 года представляет балет «Фавн» бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Балет создан к столетию «Русских сезонов» и является своеобразным ремейком балета Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» на одноименное сочинение Клода Дебюсси.